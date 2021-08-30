Картинки дня: 30 августа 2021 года, понедельник

Цветущие поля подсолнухов в Англии привлекют любителей красивых фото со всей страны
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2
На территории США в настоящее время действуют 90 природных пожаров, 14 из которых – в Калифорнии
Лионель Месси дебютировал в ПСЖ в матче с "Реймсом" на чемпионате Франции
Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско. Скорость потока ветра достигает 36 м/с
Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1" в Спа
Полиция Таиланда применила водометы, чтобы разогнать демонстрацию в центре Бангкока. Протестующие добиваются отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи
В Милане пожар уничтожил 15-этажный жилой дом. В доме проживали около 70 семей. Всех эвакуировали и сейчас они находятся в гостиницах. По предварительным данным, никто не пострадал
На базу ВВС США в Дувре доставили тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате нападения в аэропорту Кабула в Афганистане