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30 августа 2021 13:10

Картинки дня: 30 августа 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Цветущие поля подсолнухов в Англии привлекют любителей красивых фото со всей страны

Цветущие поля подсолнухов в Англии привлекют любителей красивых фото со всей страны

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2

На территории США в настоящее время действуют 90 природных пожаров, 14 из которых – в Калифорнии

На территории США в настоящее время действуют 90 природных пожаров, 14 из которых – в Калифорнии

Лионель Месси дебютировал в ПСЖ в матче с "Реймсом" на чемпионате Франции

Лионель Месси дебютировал в ПСЖ в матче с "Реймсом" на чемпионате Франции

Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско. Скорость потока ветра достигает 36 м/с

Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско. Скорость потока ветра достигает 36 м/с

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1" в Спа

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1" в Спа

Полиция Таиланда применила водометы, чтобы разогнать демонстрацию в центре Бангкока. Протестующие добиваются отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи

Полиция Таиланда применила водометы, чтобы разогнать демонстрацию в центре Бангкока. Протестующие добиваются отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи

В Милане пожар уничтожил 15-этажный жилой дом. В доме проживали около 70 семей. Всех эвакуировали и сейчас они находятся в гостиницах. По предварительным данным, никто не пострадал

В Милане пожар уничтожил 15-этажный жилой дом. В доме проживали около 70 семей. Всех эвакуировали и сейчас они находятся в гостиницах. По предварительным данным, никто не пострадал

На базу ВВС США в Дувре доставили тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате нападения в аэропорту Кабула в Афганистане

На базу ВВС США в Дувре доставили тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате нападения в аэропорту Кабула в Афганистане