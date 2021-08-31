Картинки дня: 31 августа 2021 года, вторник

Красочным световым шоу дронов в небе смогли насладиться жители Афин. Организаторы задействовали в представлении около 200 беспилотников
Премьера фильма "Золушка" прошла в Лос-Анджелесе
Войска США покинули аэропорт Кабула. Около полуночи по московскому времени последние три американских эвакуационных самолета покинули столичную воздушную гавань
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира US Open в Нью-Йорке
Последствия тропического урагана "Ида" в штате Луизиана на юго-востоке США
Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин завоевал золото на Паралимпиаде в беге на дистанции 1,5 км для спортсменов с нарушением зрения
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятии по случаю Дня молодежи в Пхеньяне
Школы Джакарты возобновили работу в очном режиме после перерыва из-за пандемии COVID-19
Акции протеста против вакцинации в Греции закончились столкновениями с полицией