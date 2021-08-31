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31 августа 2021 11:51

Картинки дня: 31 августа 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Красочным световым шоу дронов в небе смогли насладиться жители Афин. Организаторы задействовали в представлении около 200 беспилотников

Красочным световым шоу дронов в небе смогли насладиться жители Афин. Организаторы задействовали в представлении около 200 беспилотников

Премьера фильма "Золушка" прошла в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Золушка" прошла в Лос-Анджелесе

Войска США покинули аэропорт Кабула. Около полуночи по московскому времени последние три американских эвакуационных самолета покинули столичную воздушную гавань

Войска США покинули аэропорт Кабула. Около полуночи по московскому времени последние три американских эвакуационных самолета покинули столичную воздушную гавань

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира US Open в Нью-Йорке

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира US Open в Нью-Йорке

Последствия тропического урагана "Ида" в штате Луизиана на юго-востоке США

Последствия тропического урагана "Ида" в штате Луизиана на юго-востоке США

Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин завоевал золото на Паралимпиаде в беге на дистанции 1,5 км для спортсменов с нарушением зрения

Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин завоевал золото на Паралимпиаде в беге на дистанции 1,5 км для спортсменов с нарушением зрения

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятии по случаю Дня молодежи в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятии по случаю Дня молодежи в Пхеньяне

Школы Джакарты возобновили работу в очном режиме после перерыва из-за пандемии COVID-19

Школы Джакарты возобновили работу в очном режиме после перерыва из-за пандемии COVID-19

Акции протеста против вакцинации в Греции закончились столкновениями с полицией

Акции протеста против вакцинации в Греции закончились столкновениями с полицией