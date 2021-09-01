Картинки дня: 1 сентября 2021 года, среда

Президент США Байден выступил с заявлением по завершении эвакуации американских граждан и вывода войск из Афганистана
Акция протеста участников экологического движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне
Около 30 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара. Огонь стал подходить к населённым пунктам. Пожар угрожает курортной зоне в районе озера Тахо
Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида"
Сотрудники итальянской береговой охраны спасли 539 мигрантов с дрейфующей у острова Лампедуза лодки
Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» зашли на территорию аэропорта Кабула. Это последний пункт, где были американские военные в Афганистане
В прифронтовом Первомайске прошла церемония перезахоронения останков 30 мирных жителей, которые ранее были извлечены из мест стихийного захоронения жертв агрессии ВСУ в 2014 году
В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 24-ю годовщину со дня ее смерти
Канцлер Германии Ангела Меркель награждена медалью Бубера-Розенцвейга в Берлине