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1 сентября 2021 12:21

Картинки дня: 1 сентября 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Президент США Байден выступил с заявлением по завершении эвакуации американских граждан и вывода войск из Афганистана

Президент США Байден выступил с заявлением по завершении эвакуации американских граждан и вывода войск из Афганистана

Акция протеста участников экологического движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне

Акция протеста участников экологического движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне

Около 30 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара. Огонь стал подходить к населённым пунктам. Пожар угрожает курортной зоне в районе озера Тахо

Около 30 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара. Огонь стал подходить к населённым пунктам. Пожар угрожает курортной зоне в районе озера Тахо

Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида"

Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида"

Сотрудники итальянской береговой охраны спасли 539 мигрантов с дрейфующей у острова Лампедуза лодки

Сотрудники итальянской береговой охраны спасли 539 мигрантов с дрейфующей у острова Лампедуза лодки

Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» зашли на территорию аэропорта Кабула. Это последний пункт, где были американские военные в Афганистане

Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» зашли на территорию аэропорта Кабула. Это последний пункт, где были американские военные в Афганистане

В прифронтовом Первомайске прошла церемония перезахоронения останков 30 мирных жителей, которые ранее были извлечены из мест стихийного захоронения жертв агрессии ВСУ в 2014 году

В прифронтовом Первомайске прошла церемония перезахоронения останков 30 мирных жителей, которые ранее были извлечены из мест стихийного захоронения жертв агрессии ВСУ в 2014 году

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 24-ю годовщину со дня ее смерти

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 24-ю годовщину со дня ее смерти

Канцлер Германии Ангела Меркель награждена медалью Бубера-Розенцвейга в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель награждена медалью Бубера-Розенцвейга в Берлине