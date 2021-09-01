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1 сентября 2021 21:07

Торжественная церемония посвящения в суворовцы на территории Храма Христа Спасителя

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ
Торжественная церемония посвящения в суворовцы на территории Храма Христа Спасителя

Торжественная церемония посвящения в суворовцы на территории Храма Христа Спасителя