Картинки дня: 2 сентября 2021 года, четверг

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче 4-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения "Фихтех-лицея" имени П.Л. Капицы в Долгопрудном
Итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи, награжденный "Золотым львом" за вклад в кинематограф на церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля
Джо Байден уснул на встрече с Владимиром Зеленским
Десятки тысяч людей были эвакуированы с берегов озера Тахо в Калифорнии, на фоне того, как в штате продолжает распространяться крупный лесной пожар
Сильные ливни затопили индийскую столицу Дели
Президент Владимир Путин встретился со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан"
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США по теннису