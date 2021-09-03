Картинки дня: 3 сентября 2021 года, пятница

Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после успешного старта в рамках первого тестового запуска в США
Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции по эвакуации из Афганистана
Власти американского города Новый Орлеан ввели ночной комендантский час после того, как населенный пункт остался без света из-за урагана
Антиправительственные акции протеста продолжаются в Бангкоке
Премьера фильма "Власть пса" прошла в рамках 78-го Венецианского международного кинофестиваля
В Германии проходит пятидневная забастовка машинистов пассажирских поездов
Проливные дожди повредили фигуры фестиваля "Лас Фальяс" в Валенсии
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума-2021