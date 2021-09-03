Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
3 сентября 2021 12:44

Картинки дня: 3 сентября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после успешного старта в рамках первого тестового запуска в США

Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после успешного старта в рамках первого тестового запуска в США

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции по эвакуации из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции по эвакуации из Афганистана

Власти американского города Новый Орлеан ввели ночной комендантский час после того, как населенный пункт остался без света из-за урагана

Власти американского города Новый Орлеан ввели ночной комендантский час после того, как населенный пункт остался без света из-за урагана

Антиправительственные акции протеста продолжаются в Бангкоке

Антиправительственные акции протеста продолжаются в Бангкоке

Премьера фильма "Власть пса" прошла в рамках 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Премьера фильма "Власть пса" прошла в рамках 78-го Венецианского международного кинофестиваля

В Германии проходит пятидневная забастовка машинистов пассажирских поездов

В Германии проходит пятидневная забастовка машинистов пассажирских поездов

Проливные дожди повредили фигуры фестиваля "Лас Фальяс" в Валенсии

Проливные дожди повредили фигуры фестиваля "Лас Фальяс" в Валенсии

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума-2021

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума-2021