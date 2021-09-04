Картинки дня: 4 сентября 2021 года, суббота

Принц Эдуард, герцог Кентский, в Эдинбурге на службе по случаю 50-летия Королевской шотландской драгунской гвардии
Президент США Джо Байден проходит мимо вырванного с корнем дерева во время поездки по местам, пострадавшим от урагана Ида в штате Луизиана
Линии электропередач и дома в Луизиане, поврежденные ураганом Ида
Бабушка торгует тканевыми салфетками в центре Киева
Бранденбургские ворота во время шоу «Фестиваль огней» в Берлине
Один из посетителей смотрит через перила Центрального вокзала в Нью-Йорке
Актриса и певица Зендея позирует на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля
Четвертьфинал Паралимпийских игр в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 58 кг среди женщин
Общий вид делового района в Дохе, Катар