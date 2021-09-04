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4 сентября 2021 17:21

Картинки дня: 4 сентября 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Принц Эдуард, герцог Кентский, в Эдинбурге на службе по случаю 50-летия Королевской шотландской драгунской гвардии

Принц Эдуард, герцог Кентский, в Эдинбурге на службе по случаю 50-летия Королевской шотландской драгунской гвардии

Президент США Джо Байден проходит мимо вырванного с корнем дерева во время поездки по местам, пострадавшим от урагана Ида в штате Луизиана

Президент США Джо Байден проходит мимо вырванного с корнем дерева во время поездки по местам, пострадавшим от урагана Ида в штате Луизиана

Линии электропередач и дома в Луизиане, поврежденные ураганом Ида

Линии электропередач и дома в Луизиане, поврежденные ураганом Ида

Бабушка торгует тканевыми салфетками в центре Киева

Бабушка торгует тканевыми салфетками в центре Киева

Бранденбургские ворота во время шоу «Фестиваль огней» в Берлине

Бранденбургские ворота во время шоу «Фестиваль огней» в Берлине

Один из посетителей смотрит через перила Центрального вокзала в Нью-Йорке

Один из посетителей смотрит через перила Центрального вокзала в Нью-Йорке

Актриса и певица Зендея позирует на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля

Актриса и певица Зендея позирует на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля

Четвертьфинал Паралимпийских игр в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 58 кг среди женщин

Четвертьфинал Паралимпийских игр в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 58 кг среди женщин

Общий вид делового района в Дохе, Катар

Общий вид делового района в Дохе, Катар