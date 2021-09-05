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5 сентября 2021 11:44

Финальные соревнования танковых экипажей в рамках конкурса «Танковый биатлон-2021» на полигоне «Алабино» в Подмосковье

Иван МАКЕЕВ