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5 сентября 2021 16:01

Картинки дня: 5 сентября 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Робот для извлечения воды из воздуха, созданный инженером Махмудом Эль-Коми, проходит испытания в пустыне Борг-Аль-Араб, Александрия, Египет

Робот для извлечения воды из воздуха, созданный инженером Махмудом Эль-Коми, проходит испытания в пустыне Борг-Аль-Араб, Александрия, Египет

Выступление пилотажной группы «Саудовские соколы» на авиашоу Athens Flying Week

Выступление пилотажной группы «Саудовские соколы» на авиашоу Athens Flying Week

Горы на западном побережье Гренландии недалеко от Нуука, столицы острова

Горы на западном побережье Гренландии недалеко от Нуука, столицы острова

Рабочие на одной из улиц Кабула

Рабочие на одной из улиц Кабула

Баскетболисты сборной США празднуют победу на Паралимпийских играх в Токио

Баскетболисты сборной США празднуют победу на Паралимпийских играх в Токио

Туристы сидят на скамейках у базилики Сакре-Кер в Париже

Туристы сидят на скамейках у базилики Сакре-Кер в Париже

Акция протеста против коронавирусных ограничений в Париже

Акция протеста против коронавирусных ограничений в Париже

Экоактивисты провели в Лондоне «Марш за природу» с требованием немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо

Экоактивисты провели в Лондоне «Марш за природу» с требованием немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо

Парад, посвященный 42-й годовщине создания вооруженных сил Никарагуа

Парад, посвященный 42-й годовщине создания вооруженных сил Никарагуа