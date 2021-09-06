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5 сентября 2021 23:56

В Москве на Красной площади прошло закрытие фестиваля "Спасская башня"

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ
В Москве на Красной площади прошло закрытие фестиваля "Спасская башня"

В Москве на Красной площади прошло закрытие фестиваля "Спасская башня"