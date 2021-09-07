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7 сентября 2021 15:42

Картинки дня: 7 сентября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Серфер на фоне заката в Ла-Торше, Франция.

Серфер на фоне заката в Ла-Торше, Франция.

Активисты Greenpeace провели акцию протеста на озере накануне Мюнхенского автосалона IAA Mobility 2021.

Активисты Greenpeace провели акцию протеста на озере накануне Мюнхенского автосалона IAA Mobility 2021.

Афганские женщины вышли на антипакистанскую акцию протеста в Кабуле.

Афганские женщины вышли на антипакистанскую акцию протеста в Кабуле.

Свалка использованных автошин в районе аль-Салми в Кувейте.

Свалка использованных автошин в районе аль-Салми в Кувейте.

В австралийском Сиднее из-за новой вспышки коронавируса объявили локдаун.

В австралийском Сиднее из-за новой вспышки коронавируса объявили локдаун.

Дети встречают своих отцов, военнослужащих, возвращающихся в США из Афганистана.

Дети встречают своих отцов, военнослужащих, возвращающихся в США из Афганистана.

Люди идут прощаться с греческим композитором Микисом Теодоракисом в часовню Афинского кафедрального собора.

Люди идут прощаться с греческим композитором Микисом Теодоракисом в часовню Афинского кафедрального собора.

В Бразилии горят тропические леса Амазонки.

В Бразилии горят тропические леса Амазонки.

Актриса Леони Хане на Красной дорожке 78-го Венецианского фестиваля перед показом фильма «Шкатулка».

Актриса Леони Хане на Красной дорожке 78-го Венецианского фестиваля перед показом фильма «Шкатулка».