Картинки дня: 7 сентября 2021 года, вторник

Серфер на фоне заката в Ла-Торше, Франция.
Активисты Greenpeace провели акцию протеста на озере накануне Мюнхенского автосалона IAA Mobility 2021.
Афганские женщины вышли на антипакистанскую акцию протеста в Кабуле.
Свалка использованных автошин в районе аль-Салми в Кувейте.
В австралийском Сиднее из-за новой вспышки коронавируса объявили локдаун.
Дети встречают своих отцов, военнослужащих, возвращающихся в США из Афганистана.
Люди идут прощаться с греческим композитором Микисом Теодоракисом в часовню Афинского кафедрального собора.
В Бразилии горят тропические леса Амазонки.
Актриса Леони Хане на Красной дорожке 78-го Венецианского фестиваля перед показом фильма «Шкатулка».