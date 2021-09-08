Картинки дня: 8 сентября 2021 года, среда

В Нью-Йорке проходит подготовка перед 20-й годовщиной терактов 11 сентября.
В городе Ричмонде строители демонтируют статую генерала Конфедерации Роберта Э. Ли, самую большую статую Конфедерации, оставшуюся в Соединенных Штатах.
Рабочие удаляют рога носорогу в крупнейшем частном заповеднике носорогов Южной Африки.
Утром 8 сентября в подмосковном городе Ногинске в жилом 9-этажном доме произошел взрыв бытового газа.
Айсберг на фоне заката солнца в Нууке, Гренландия.
Солдат держит гигантское полотнище национального знамени во время репетиции парада к 200-летию независимости Мексики от Испании.
В Мехико из-за сильных осадков началось наводнение. Два человека пропали без вести, повреждены автомобили и городская инфраструктура.
В боливийском городе Ла-Паса прошел День национального танца Моренада.
Талиб пытается запугать демонстрантов, выкрикивающих лозунги во время антипакистанской акции протеста возле посольства Пакистана в Кабуле.