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10 сентября 2021 11:23

Второй день работы фестиваля "Таврида-Арт" глазами нашего фотографа Ивана Макеева.

Иван МАКЕЕВ