Картинки дня: 10 сентября 2021 года, пятница

28-летний видеорепортер Неамат Нагди и 22-летний журналист Таки Дарьяби из газеты Etilaat Roz показывают следы побоев, которые им нанесли талибы в тюрьме.
Премьер-министр России Михаил Мишустин пожимает руку своему белорусскому коллеге Роману Головченко во время церемонии подписания по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси в Минске.
В Китае открылась Пекинская Всемирная конференция робототехники
Гигантская панда Кай Кай празднует свое 14-летие в сафари в Сингапуре.
Лионель Месси забил гол в отборочном матче перед ЧМ между Аргентиной и Боливией.
В Кремле состоялись переговоры Президента России Владимира Путина и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Художник наносит последние штрихи идолу индуистского бога процветания Ганеши накануне фестиваля Ганеша Чатурти в Мумбаи.
Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину "Девушка, читающая письмо у открытого окна" на открытии выставки художника Йоханнеса Вермеера в Германии.
Церемония прощания с актером Жаном Полем Бельмондо в Доме инвалидов в Париже.