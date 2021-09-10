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10 сентября 2021 15:10

Картинки дня: 10 сентября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
28-летний видеорепортер Неамат Нагди и 22-летний журналист Таки Дарьяби из газеты Etilaat Roz показывают следы побоев, которые им нанесли талибы в тюрьме.

28-летний видеорепортер Неамат Нагди и 22-летний журналист Таки Дарьяби из газеты Etilaat Roz показывают следы побоев, которые им нанесли талибы в тюрьме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пожимает руку своему белорусскому коллеге Роману Головченко во время церемонии подписания по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси в Минске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пожимает руку своему белорусскому коллеге Роману Головченко во время церемонии подписания по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси в Минске.

В Китае открылась Пекинская Всемирная конференция робототехники

В Китае открылась Пекинская Всемирная конференция робототехники

Гигантская панда Кай Кай празднует свое 14-летие в сафари в Сингапуре.

Гигантская панда Кай Кай празднует свое 14-летие в сафари в Сингапуре.

Лионель Месси забил гол в отборочном матче перед ЧМ между Аргентиной и Боливией.

Лионель Месси забил гол в отборочном матче перед ЧМ между Аргентиной и Боливией.

В Кремле состоялись переговоры Президента России Владимира Путина и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Кремле состоялись переговоры Президента России Владимира Путина и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Художник наносит последние штрихи идолу индуистского бога процветания Ганеши накануне фестиваля Ганеша Чатурти в Мумбаи.

Художник наносит последние штрихи идолу индуистского бога процветания Ганеши накануне фестиваля Ганеша Чатурти в Мумбаи.

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину "Девушка, читающая письмо у открытого окна" на открытии выставки художника Йоханнеса Вермеера в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину "Девушка, читающая письмо у открытого окна" на открытии выставки художника Йоханнеса Вермеера в Германии.

Церемония прощания с актером Жаном Полем Бельмондо в Доме инвалидов в Париже.

Церемония прощания с актером Жаном Полем Бельмондо в Доме инвалидов в Париже.