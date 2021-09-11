Картинки дня: 11 сентября 2021 года, суббота

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились после того, как разорвали помолвку 17 лет назад. Папарацци уже не раз ловили артистов вместе. Но, их нынешний совместный выход на Венецианском кинофестивале стал первым официальным появлением на публике
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