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11 сентября 2021 12:05

Картинки дня: 11 сентября 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились после того, как разорвали помолвку 17 лет назад. Папарацци уже не раз ловили артистов вместе. Но, их нынешний совместный выход на Венецианском кинофестивале стал первым официальным появлением на публике

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились после того, как разорвали помолвку 17 лет назад. Папарацци уже не раз ловили артистов вместе. Но, их нынешний совместный выход на Венецианском кинофестивале стал первым официальным появлением на публике

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Млечный путь. Тянь-Шань. Казахстан

В Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины основания КНДР

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