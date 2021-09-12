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12 сентября 2021 12:31

Картинки дня: 12 сентября 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Дубль Криштиану Роналду в первом же матче принес «Манчестер Юнайтед» победу

Дубль Криштиану Роналду в первом же матче принес «Манчестер Юнайтед» победу

Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля. Пенелопа Крус стала лучшей актрисой за роль в фильме своего соотечественника Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля. Пенелопа Крус стала лучшей актрисой за роль в фильме своего соотечественника Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Полицейские в Париже задержали около ста человек в ходе протестов против санитарных пропусков

Полицейские в Париже задержали около ста человек в ходе протестов против санитарных пропусков

Папа Римский Франциск отправился с пасторским визитом в Словакию

Папа Римский Франциск отправился с пасторским визитом в Словакию

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Президент Владимир Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому в Псковской области

Президент Владимир Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому в Псковской области

Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне

Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме на улице Школьная в пригороде Ельца

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме на улице Школьная в пригороде Ельца

Необычный показ состоялся на Неделе моды в Китайской столице

Необычный показ состоялся на Неделе моды в Китайской столице