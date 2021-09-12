Картинки дня: 12 сентября 2021 года, воскресенье

Дубль Криштиану Роналду в первом же матче принес «Манчестер Юнайтед» победу
Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля. Пенелопа Крус стала лучшей актрисой за роль в фильме своего соотечественника Педро Альмодовара «Параллельные матери»
Полицейские в Париже задержали около ста человек в ходе протестов против санитарных пропусков
Папа Римский Франциск отправился с пасторским визитом в Словакию
В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года
Президент Владимир Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому в Псковской области
Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме на улице Школьная в пригороде Ельца
Необычный показ состоялся на Неделе моды в Китайской столице