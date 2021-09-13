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13 сентября 2021 12:54

Картинки дня: 13 сентября 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В Москве на Гребном канале прошел SUP-карнавал в рамках фестиваля водных видов спорта "Открытая вода"

В Москве на Гребном канале прошел SUP-карнавал в рамках фестиваля водных видов спорта "Открытая вода"

Отражение наступления войск противника и нанесение контрудара отработаны в воскресенье в ходе совместного белорусско-российского военного учения "Запад-2021"

Отражение наступления войск противника и нанесение контрудара отработаны в воскресенье в ходе совместного белорусско-российского военного учения "Запад-2021"

Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем теннисного турнира US Open

Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем теннисного турнира US Open

Лидеры "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен стали участниками аварии на проходящем в Монце Гран-при Италии. Столкновение пилотов произошло на 26-м круге гонки

Лидеры "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен стали участниками аварии на проходящем в Монце Гран-при Италии. Столкновение пилотов произошло на 26-м круге гонки

Неделя моды сезона весна-лето 2022 завершается в Нью-Йорке

Неделя моды сезона весна-лето 2022 завершается в Нью-Йорке

Массовые протесты прошли в Бразилии против президента Жаира Болсонару

Массовые протесты прошли в Бразилии против президента Жаира Болсонару

Тайфун "Чансу" обрушился на Тайвань

Тайфун "Чансу" обрушился на Тайвань

Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности

Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности

В Иркутской области объявлен день траура. Накануне ночью, 12 сентября при заходе на посадку недалеко от поселка Казачинское разбился самолет L – 410, совершавший рейс в северный район из областного центра. На борту находились 16 человек, погибли четверо

В Иркутской области объявлен день траура. Накануне ночью, 12 сентября при заходе на посадку недалеко от поселка Казачинское разбился самолет L – 410, совершавший рейс в северный район из областного центра. На борту находились 16 человек, погибли четверо