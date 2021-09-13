Картинки дня: 13 сентября 2021 года, понедельник

В Москве на Гребном канале прошел SUP-карнавал в рамках фестиваля водных видов спорта "Открытая вода"
Отражение наступления войск противника и нанесение контрудара отработаны в воскресенье в ходе совместного белорусско-российского военного учения "Запад-2021"
Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем теннисного турнира US Open
Лидеры "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен стали участниками аварии на проходящем в Монце Гран-при Италии. Столкновение пилотов произошло на 26-м круге гонки
Неделя моды сезона весна-лето 2022 завершается в Нью-Йорке
Массовые протесты прошли в Бразилии против президента Жаира Болсонару
Тайфун "Чансу" обрушился на Тайвань
Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности
В Иркутской области объявлен день траура. Накануне ночью, 12 сентября при заходе на посадку недалеко от поселка Казачинское разбился самолет L – 410, совершавший рейс в северный район из областного центра. На борту находились 16 человек, погибли четверо