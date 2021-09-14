Картинки дня: 14 сентября 2021 года, вторник

Бал Института костюма Met Gala 2021 состоялся в Нью-Йорке
Триумфальная арка в Париже на время превратилась в арт-объект - ее упаковали в сверкающую серебристую ткань. Для этого потребовалась целая бригада альпинистов и 25 тысяч квадратных метров полотна
В Таиланде не прекращаются антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра
Акция протеста активистов движения Black Lives Matter прошла в Нью-Йорке
Вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян в центре Иерусалима
Тайфун "Чансу" приближается к Шанхаю
Встреча президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада прошла в Москве
Продолжается пасторский визит Папы Римского Франциска в Словакию
На полигоне в Мулино проходят совместные российско-белорусские учения "Запад-2021"