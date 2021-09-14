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14 сентября 2021 13:16

Картинки дня: 14 сентября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Бал Института костюма Met Gala 2021 состоялся в Нью-Йорке

Бал Института костюма Met Gala 2021 состоялся в Нью-Йорке

Триумфальная арка в Париже на время превратилась в арт-объект - ее упаковали в сверкающую серебристую ткань. Для этого потребовалась целая бригада альпинистов и 25 тысяч квадратных метров полотна

Триумфальная арка в Париже на время превратилась в арт-объект - ее упаковали в сверкающую серебристую ткань. Для этого потребовалась целая бригада альпинистов и 25 тысяч квадратных метров полотна

В Таиланде не прекращаются антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра

В Таиланде не прекращаются антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра

Акция протеста активистов движения Black Lives Matter прошла в Нью-Йорке

Акция протеста активистов движения Black Lives Matter прошла в Нью-Йорке

Вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян в центре Иерусалима

Вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян в центре Иерусалима

Тайфун "Чансу" приближается к Шанхаю

Тайфун "Чансу" приближается к Шанхаю

Встреча президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада прошла в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада прошла в Москве

Продолжается пасторский визит Папы Римского Франциска в Словакию

Продолжается пасторский визит Папы Римского Франциска в Словакию

На полигоне в Мулино проходят совместные российско-белорусские учения "Запад-2021"

На полигоне в Мулино проходят совместные российско-белорусские учения "Запад-2021"