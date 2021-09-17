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17 сентября 2021 12:36

Картинки дня: 17 сентября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, режиссер будущего фильма «Вызов», который планируется снимать на борту МКС, ответили на вопросы журналистов в ходе тематической конференции

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, режиссер будущего фильма «Вызов», который планируется снимать на борту МКС, ответили на вопросы журналистов в ходе тематической конференции

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы

Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы

Голосование в выборах депутатов Государственной думы началось во всех регионах России

Голосование в выборах депутатов Государственной думы началось во всех регионах России

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка. В обертке" художника-авангардиста Христо Явашева в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка. В обертке" художника-авангардиста Христо Явашева в Париже

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week началась в Мадриде

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week началась в Мадриде

Наоми Кэмпбелл стала всемирным послом благотворительной организации Queen's Commonwealth Trust

Наоми Кэмпбелл стала всемирным послом благотворительной организации Queen's Commonwealth Trust

Премьера фильма "Тихая ночь" в рамках Международного кинофестиваля в Торонто

Премьера фильма "Тихая ночь" в рамках Международного кинофестиваля в Торонто

Военный парад по случаю Дня независимости Мексики в Мехико

Военный парад по случаю Дня независимости Мексики в Мехико