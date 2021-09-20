Картинки дня: 19 сентября 2021 года, воскресенье

Фестиваль подводной музыки во Флориде
Мигранты их Техаса переходят реку Рио-Гранде в США
Выступление Билли Айлиш на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе
Традиционная забава бейсболистов в США - обливание водой
Жители села Большой Куналей в Бурятии возле избирательного участка в последний день выборов
Презентация нового шоу «Акватория. Цирк на воде в Национальном цирке Украины
Премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо выступает в Питерборо накануне досрочных парламентских выборов
Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите
Деревянную вывеску у входа в национальный парк Секвойя в Калифорнии обернули огнестойким алюминием, чтобы уберечь от пожара