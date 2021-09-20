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19 сентября 2021 23:24

Картинки дня: 19 сентября 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Фестиваль подводной музыки во Флориде

Фестиваль подводной музыки во Флориде

Мигранты их Техаса переходят реку Рио-Гранде в США

Мигранты их Техаса переходят реку Рио-Гранде в США

Выступление Билли Айлиш на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе

Выступление Билли Айлиш на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе

Традиционная забава бейсболистов в США - обливание водой

Традиционная забава бейсболистов в США - обливание водой

Жители села Большой Куналей в Бурятии возле избирательного участка в последний день выборов

Жители села Большой Куналей в Бурятии возле избирательного участка в последний день выборов

Презентация нового шоу «Акватория. Цирк на воде в Национальном цирке Украины

Презентация нового шоу «Акватория. Цирк на воде в Национальном цирке Украины

Премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо выступает в Питерборо накануне досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо выступает в Питерборо накануне досрочных парламентских выборов

Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите

Участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4 успешно вернулись на Землю после трехдневного пребывания на орбите

Деревянную вывеску у входа в национальный парк Секвойя в Калифорнии обернули огнестойким алюминием, чтобы уберечь от пожара

Деревянную вывеску у входа в национальный парк Секвойя в Калифорнии обернули огнестойким алюминием, чтобы уберечь от пожара