Картинки дня: 20 сентября 2021 года, понедельник

В национальном парке Кумбре-Вьеха в Эль-Пасо, на Канарском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана.
Ракета-носитель Long March-7 Y4 с кораблем Тяньчжоу-3 с грузами для строящейся космической станции Китая, стартовала с космодрома Вэньчан.
Исследователь из камбоджийского Института Пастера берет мазок у летучей мыши, которая была поймана на холме Чхнгаук в провинции Стунг Тренг.
Лючия Аниелло получила премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру и сценарий для комедийного сериала «Хаки» на 73-й церемонии.
Сотрудник пограничного патруля США преграждает путь мигранту из Мексики, пытающемуся попасть в Соединенные Штаты через реку Рио-Гранде.
Ритуальное погружение идола индуистского божества процветания Ганеши в последний день праздника Ганеша Чатурти в Мумбаи.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке на Казанском вокзале в Москве.
Экран, показывающий избирательные участки, в штаб-квартире Центральной избирательной комиссии России в Москве.
В австралийском Мельбурне – столкновения полиции с протестующими против ограничений во время локдауна из-за вспышки COVID-19.