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20 сентября 2021 12:00

Картинки дня: 20 сентября 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В национальном парке Кумбре-Вьеха в Эль-Пасо, на Канарском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана.

В национальном парке Кумбре-Вьеха в Эль-Пасо, на Канарском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана.

Ракета-носитель Long March-7 Y4 с кораблем Тяньчжоу-3 с грузами для строящейся космической станции Китая, стартовала с космодрома Вэньчан.

Ракета-носитель Long March-7 Y4 с кораблем Тяньчжоу-3 с грузами для строящейся космической станции Китая, стартовала с космодрома Вэньчан.

Исследователь из камбоджийского Института Пастера берет мазок у летучей мыши, которая была поймана на холме Чхнгаук в провинции Стунг Тренг.

Исследователь из камбоджийского Института Пастера берет мазок у летучей мыши, которая была поймана на холме Чхнгаук в провинции Стунг Тренг.

Лючия Аниелло получила премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру и сценарий для комедийного сериала «Хаки» на 73-й церемонии.

Лючия Аниелло получила премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру и сценарий для комедийного сериала «Хаки» на 73-й церемонии.

Сотрудник пограничного патруля США преграждает путь мигранту из Мексики, пытающемуся попасть в Соединенные Штаты через реку Рио-Гранде.

Сотрудник пограничного патруля США преграждает путь мигранту из Мексики, пытающемуся попасть в Соединенные Штаты через реку Рио-Гранде.

Ритуальное погружение идола индуистского божества процветания Ганеши в последний день праздника Ганеша Чатурти в Мумбаи.

Ритуальное погружение идола индуистского божества процветания Ганеши в последний день праздника Ганеша Чатурти в Мумбаи.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке на Казанском вокзале в Москве.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке на Казанском вокзале в Москве.

Экран, показывающий избирательные участки, в штаб-квартире Центральной избирательной комиссии России в Москве.

Экран, показывающий избирательные участки, в штаб-квартире Центральной избирательной комиссии России в Москве.

В австралийском Мельбурне – столкновения полиции с протестующими против ограничений во время локдауна из-за вспышки COVID-19.

В австралийском Мельбурне – столкновения полиции с протестующими против ограничений во время локдауна из-за вспышки COVID-19.