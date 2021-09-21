Картинки дня: 21 сентября 2021 года, вторник

Инсталляция из сухоцветов на выставке цветов RHS в Челси. Весенняя выставка была перенесена на сентябрь из-за ограничений по COVID-19.
Индийские крестьяне вырыли себе могилы в знак протеста против несправедливого закона о фермерстве.
У Пермского университета появился стихийный мемориал в память жертв стрельбы 20 сентября.
Премьер-министр от Либеральной партии Канады Джастин Трюдо вновь одержал победу на выборах.
На Мальте прошел Фестиваль фейерверков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подарил ООН скульптуру нигерийского художника Бена Энвонву.
Модель готовят к выходу на подиум для показа одежды Paul & Joe на Лондонской неделе моды.
Пара делает селфи на фоне извергающегося вулкана на канарском острове Пальма.
Люди позируют перед гигантским воздушным шаром в форме Луны в преддверии осеннего праздника в Гонконге.