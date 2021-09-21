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21 сентября 2021 14:35

Картинки дня: 21 сентября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Инсталляция из сухоцветов на выставке цветов RHS в Челси. Весенняя выставка была перенесена на сентябрь из-за ограничений по COVID-19.

Инсталляция из сухоцветов на выставке цветов RHS в Челси. Весенняя выставка была перенесена на сентябрь из-за ограничений по COVID-19.

Индийские крестьяне вырыли себе могилы в знак протеста против несправедливого закона о фермерстве.

Индийские крестьяне вырыли себе могилы в знак протеста против несправедливого закона о фермерстве.

У Пермского университета появился стихийный мемориал в память жертв стрельбы 20 сентября.

У Пермского университета появился стихийный мемориал в память жертв стрельбы 20 сентября.

Премьер-министр от Либеральной партии Канады Джастин Трюдо вновь одержал победу на выборах.

Премьер-министр от Либеральной партии Канады Джастин Трюдо вновь одержал победу на выборах.

На Мальте прошел Фестиваль фейерверков.

На Мальте прошел Фестиваль фейерверков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подарил ООН скульптуру нигерийского художника Бена Энвонву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подарил ООН скульптуру нигерийского художника Бена Энвонву.

Модель готовят к выходу на подиум для показа одежды Paul & Joe на Лондонской неделе моды.

Модель готовят к выходу на подиум для показа одежды Paul & Joe на Лондонской неделе моды.

Пара делает селфи на фоне извергающегося вулкана на канарском острове Пальма.

Пара делает селфи на фоне извергающегося вулкана на канарском острове Пальма.

Люди позируют перед гигантским воздушным шаром в форме Луны в преддверии осеннего праздника в Гонконге.

Люди позируют перед гигантским воздушным шаром в форме Луны в преддверии осеннего праздника в Гонконге.