Картинки дня: 22 сентября 2021 года, среда

В Москве в 21-й раз открылся Международный фестиваль современного танца DanceInversion.
В Брянской области начал работать специализированный производственный участок по уничтожению изъятых наркотиков.
Представителей Израиля не было в зале во время выступления президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Палата с пациентом, заразившимся коронавирусом, в Тегеране, Иран.
Индийские фермеры во время протеста против предлагаемой властями реформы сельского хозяйства страны.
Переполненный пассажирский поезд в Газиабаде, Индия.
Американские пограничники согнали в реку мигрантов, пытавшихся попасть на территорию США из Мексики.
Кроссовки кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета, появившегося в них на предвыборном мероприятии.
Украинский военный оркестр играет перед строем американских солдат на торжественном открытии учений Rapid Trident-2021.