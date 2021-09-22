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22 сентября 2021 8:48

Картинки дня: 22 сентября 2021 года, среда

В Москве в 21-й раз открылся Международный фестиваль современного танца DanceInversion.

В Москве в 21-й раз открылся Международный фестиваль современного танца DanceInversion.

В Брянской области начал работать специализированный производственный участок по уничтожению изъятых наркотиков.

В Брянской области начал работать специализированный производственный участок по уничтожению изъятых наркотиков.

Представителей Израиля не было в зале во время выступления президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Представителей Израиля не было в зале во время выступления президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Палата с пациентом, заразившимся коронавирусом, в Тегеране, Иран.

Палата с пациентом, заразившимся коронавирусом, в Тегеране, Иран.

Индийские фермеры во время протеста против предлагаемой властями реформы сельского хозяйства страны.

Индийские фермеры во время протеста против предлагаемой властями реформы сельского хозяйства страны.

Переполненный пассажирский поезд в Газиабаде, Индия.

Переполненный пассажирский поезд в Газиабаде, Индия.

Американские пограничники согнали в реку мигрантов, пытавшихся попасть на территорию США из Мексики.

Американские пограничники согнали в реку мигрантов, пытавшихся попасть на территорию США из Мексики.

Кроссовки кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета, появившегося в них на предвыборном мероприятии.

Кроссовки кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета, появившегося в них на предвыборном мероприятии.

Украинский военный оркестр играет перед строем американских солдат на торжественном открытии учений Rapid Trident-2021.

Украинский военный оркестр играет перед строем американских солдат на торжественном открытии учений Rapid Trident-2021.