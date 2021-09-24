Картинки дня: 24 сентября 2021 года, пятница

Резервисты сил обороны ЛНР во время учений под Луганском.
В Джакарте власти несколько ослабили условия карантина. На фото - посетитель кошачьего кафе угощает местного пушистого работника.
Работники крупнейшей авиакомпании ЮАР радуются возобновлению полётов спустя год карантина из-за пандемии.
В Крыму прошли учения мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион».
Мигранты играют в футбол в лагере для беженцев, пытающихся попасть на территорию США из Мексики.
В американском штате Вирджиния открыли монумент "Свобода и Освобождение" в память о суровых временах рабства.
Актер Джонни Депп поправляет кепку на пресс-конференции в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Разгрузка мешков с луком, предназначенных для афганских беженцев в приграничных районах Пакистана.