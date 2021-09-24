Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
24 сентября 2021 8:30

Картинки дня: 24 сентября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Резервисты сил обороны ЛНР во время учений под Луганском.

Резервисты сил обороны ЛНР во время учений под Луганском.

В Джакарте власти несколько ослабили условия карантина. На фото - посетитель кошачьего кафе угощает местного пушистого работника.

В Джакарте власти несколько ослабили условия карантина. На фото - посетитель кошачьего кафе угощает местного пушистого работника.

Работники крупнейшей авиакомпании ЮАР радуются возобновлению полётов спустя год карантина из-за пандемии.

Работники крупнейшей авиакомпании ЮАР радуются возобновлению полётов спустя год карантина из-за пандемии.

В Крыму прошли учения мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион».

В Крыму прошли учения мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион».

Мигранты играют в футбол в лагере для беженцев, пытающихся попасть на территорию США из Мексики.

Мигранты играют в футбол в лагере для беженцев, пытающихся попасть на территорию США из Мексики.

В американском штате Вирджиния открыли монумент "Свобода и Освобождение" в память о суровых временах рабства.

В американском штате Вирджиния открыли монумент "Свобода и Освобождение" в память о суровых временах рабства.

Актер Джонни Депп поправляет кепку на пресс-конференции в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Актер Джонни Депп поправляет кепку на пресс-конференции в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Разгрузка мешков с луком, предназначенных для афганских беженцев в приграничных районах Пакистана.

Разгрузка мешков с луком, предназначенных для афганских беженцев в приграничных районах Пакистана.