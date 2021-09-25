Картинки дня: 25 сентября 2021 года, суббота

Дом Versace представил новую коллекцию весна-лето 2022 на Неделе моды в Милане
Пожар в национальном парке Калифорнии уже добрался до самых высоких в мире секвой
Боксеры Энтони Джошуа и Александр Усик прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком за три чемпионских титула в тяжелом весе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции движения в защиту климата "Пятницы ради будущего" в Берлине
На Яворовском полигоне украинские и натовские военные проводят международные учения "Rapid Trident-2021"
В Сочи в эти выходные проходит Гран-при России "Формулы-1"
Лава от вулкана на испанском острове Пальма уничтожает жилые дома
Радуга над Женевским озером
На Испанию обрушились проливные дожди, вызвав масштабное наводнение в южных и западных регионах страны. Местами выпало более 130 литров осадков на квадратный метр суши