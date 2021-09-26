Картинки дня: 26 сентября 2021 года, воскресенье

Украинский боксер Александр Усик выиграл бой против британца Энтони Джошуа и получил сразу три титула чемпиона по боксу в супертяжелом весе. Трое судей единогласно отдали победу Усику
В Ставрополе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты Ставропольского президентского кадетского училища. Юные воспитанники принесли торжественную клятву служить Отечеству и защищать Родину
В этом году в Калифорнии выгорел почти миллион гектаров леса. И сейчас в национальном парке Секвойи Кингз-Каньон начался пожар от удара молнии
Дженифер Лопез выступила в Нью-Йорке в Централ парке на фестивале Global Citizen Live
Финдиректор Huawei с декабря 2018 года находилась под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов в Канаде. Вчера она была отпущена и прибыла специальным рейсом в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН
Дом Emporio Armani показал новую весенне-летнюю коллекцию на Неделе моды в Милане
На канарском острове Пальма восьмой день извергается вулкан гряды Кумбре-Вьеха. Накануне в нём открылась новая трещина, откуда на поверхность выливается магма
По меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Сомали