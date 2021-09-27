Картинки дня: 27 сентября 2021 года, понедельник

На Мальте состоялось двухдневное международное авиасалонное шоу
В Испании продолжается извержение вулкана на острове Пальма
Пресс-служба Кремля показала фото из трехдневного отпуск в тайге Владимира Путина
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения дочери Лилибет в июне 2021 года. Супруги прилетели в Нью-Йорк, чтобы провести несколько официальных встреч
Концерт группы The Rolling Stones прошел в рамках американского турне в Сент-Луисе
Пожарные в Калифорнии тушат огонь в нацпарке Секвойя и Кингз-каньон. Пожар начался из-за удара молнии. Возраст некоторых деревьев в парке оценивается в 2 тысячи лет
Шествие в Ереване в память о погибших в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал 100-ю победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России в Сочи
Климатический марш состоялся в Киеве