Картинки дня: 28 сентября 2021 года, вторник

Четверо львят родились в зоопарке Копенгагена
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил выставку Sirha 2021 в Лионе
Президент США Джо Байден ревакцинировался против COVID-19
Международный авиакосмический салон Airshow China 2021 открылся в Китае
Грета Тунберг приехала на климатическую конференцию в Милан
Неделя высокой моды начала свою работу в Париже
Памятный марш в первую годовщину обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Баку
Вулкан на испанском острове Пальма возобновил извержение после непродолжительного прекращения активности
В результате взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге госпитализированы 20 человек