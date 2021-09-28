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28 сентября 2021 12:07

Картинки дня: 28 сентября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Четверо львят родились в зоопарке Копенгагена

Четверо львят родились в зоопарке Копенгагена

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил выставку Sirha 2021 в Лионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил выставку Sirha 2021 в Лионе

Президент США Джо Байден ревакцинировался против COVID-19

Президент США Джо Байден ревакцинировался против COVID-19

Международный авиакосмический салон Airshow China 2021 открылся в Китае

Международный авиакосмический салон Airshow China 2021 открылся в Китае

Грета Тунберг приехала на климатическую конференцию в Милан

Грета Тунберг приехала на климатическую конференцию в Милан

Неделя высокой моды начала свою работу в Париже

Неделя высокой моды начала свою работу в Париже

Памятный марш в первую годовщину обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Баку

Памятный марш в первую годовщину обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Баку

Вулкан на испанском острове Пальма возобновил извержение после непродолжительного прекращения активности

Вулкан на испанском острове Пальма возобновил извержение после непродолжительного прекращения активности

В результате взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге госпитализированы 20 человек

В результате взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге госпитализированы 20 человек