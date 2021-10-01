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29 сентября 2021 12:26

Картинки дня: 29 сентября 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Академия наук национальной обороны Северной Кореи запустила ракету «Хвасон-8» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Испытания прошли успешно

Академия наук национальной обороны Северной Кореи запустила ракету «Хвасон-8» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Испытания прошли успешно

В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать»

В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Лава извергающегося на испанском острове Пальма вулкана достигла Атлантического океана

Лава извергающегося на испанском острове Пальма вулкана достигла Атлантического океана

Более 20 сотрудниц полиции пострадали в ходе столкновений на марше феминисток в поддержку абортов в Мексике

Более 20 сотрудниц полиции пострадали в ходе столкновений на марше феминисток в поддержку абортов в Мексике

В Париже продолжается Неделя моды, и вчера вечером программу второго дня закрывал Saint Laurent

В Париже продолжается Неделя моды, и вчера вечером программу второго дня закрывал Saint Laurent

Смерчь в Черном море у берегов Сочи

Смерчь в Черном море у берегов Сочи

В Китае проходит крупнейшая в мире аэрокосмическая выставка

В Китае проходит крупнейшая в мире аэрокосмическая выставка

Тираспольский «Шериф» сенсационно одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1

Тираспольский «Шериф» сенсационно одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1

Муссонные дожди в Таиланде вызвали сильнейшее наводнение, которое накрыло почти треть страны

Муссонные дожди в Таиланде вызвали сильнейшее наводнение, которое накрыло почти треть страны