Картинки дня: 29 сентября 2021 года, среда

Академия наук национальной обороны Северной Кореи запустила ракету «Хвасон-8» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Испытания прошли успешно
В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Лава извергающегося на испанском острове Пальма вулкана достигла Атлантического океана
Более 20 сотрудниц полиции пострадали в ходе столкновений на марше феминисток в поддержку абортов в Мексике
В Париже продолжается Неделя моды, и вчера вечером программу второго дня закрывал Saint Laurent
Смерчь в Черном море у берегов Сочи
В Китае проходит крупнейшая в мире аэрокосмическая выставка
Тираспольский «Шериф» сенсационно одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1
Муссонные дожди в Таиланде вызвали сильнейшее наводнение, которое накрыло почти треть страны