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30 сентября 2021 10:27

Пожарно-спасательный центр провел тренировку в "Москва-Сити"

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Пожарно-спасательный центр провел тренировку в "Москва-Сити"

Пожарно-спасательный центр провел тренировку в "Москва-Сити"