Картинки дня: 30 сентября 2021 года, четверг

Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 над «Мальмё» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Фанаты ликуют: Суд США отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
Герцогиня Кембриджская Кэтрин сыграла в футбол во время визита в университет Лондондерри в Северной Ирландии
Показ коллекции Balmain сезона весна/лето 2022 на Неделе моды в Париже
Президент США Джо Байден посетил благотворительный бейсбольный матч Конгресса в Вашингтоне
Полиция в Любляне применила водометы на акции протеста против вакцинации и антикоронавирусных ограничений
Церемония возложения цветов к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине
На острове Гавайи началось извержение вулкана Килауэа
В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана