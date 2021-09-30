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30 сентября 2021 12:09

Картинки дня: 30 сентября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 над «Мальмё» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 над «Мальмё» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Фанаты ликуют: Суд США отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

Фанаты ликуют: Суд США отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин сыграла в футбол во время визита в университет Лондондерри в Северной Ирландии

Герцогиня Кембриджская Кэтрин сыграла в футбол во время визита в университет Лондондерри в Северной Ирландии

Показ коллекции Balmain сезона весна/лето 2022 на Неделе моды в Париже

Показ коллекции Balmain сезона весна/лето 2022 на Неделе моды в Париже

Президент США Джо Байден посетил благотворительный бейсбольный матч Конгресса в Вашингтоне

Президент США Джо Байден посетил благотворительный бейсбольный матч Конгресса в Вашингтоне

Полиция в Любляне применила водометы на акции протеста против вакцинации и антикоронавирусных ограничений

Полиция в Любляне применила водометы на акции протеста против вакцинации и антикоронавирусных ограничений

Церемония возложения цветов к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемония возложения цветов к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине

На острове Гавайи началось извержение вулкана Килауэа

На острове Гавайи началось извержение вулкана Килауэа

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана