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2 октября 2021 16:49

Картинки дня: 2 октября 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Грузии проходят выборы членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов

В Грузии проходят выборы членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов

Фестиваль воздушных шаров в иорданской пустыне Вади-Рам, которую еще называют «Лунной долиной»

Фестиваль воздушных шаров в иорданской пустыне Вади-Рам, которую еще называют «Лунной долиной»

Мемориал памяти жертв Covid-19 в Вашингтоне. Каждый умерший (а их почти 700 тыс.) отмечен белым флагом

Мемориал памяти жертв Covid-19 в Вашингтоне. Каждый умерший (а их почти 700 тыс.) отмечен белым флагом

Акция бразильской организации «Рио-де-Пас» на пляже Копакабана в память о 500 тыс. умерших от Covid-19

Акция бразильской организации «Рио-де-Пас» на пляже Копакабана в память о 500 тыс. умерших от Covid-19

Организатор переворота в Гвинее полковник Мамади Думбуя принял присягу как временный президент. На фото - с женой и мамой

Организатор переворота в Гвинее полковник Мамади Думбуя принял присягу как временный президент. На фото - с женой и мамой

Банковский квартал во Франкфурт-на-Майне

Банковский квартал во Франкфурт-на-Майне

Показ Valentino на Неделе моды в Париже

Показ Valentino на Неделе моды в Париже

На Гавайях продолжается извержение самого активного в мире вулкана Килауэа

На Гавайях продолжается извержение самого активного в мире вулкана Килауэа

Матч по американскому футболу между «Бригам Янг Кугарс» и «Юта Эджис» на стадионе Техасского университета в Арлингтоне

Матч по американскому футболу между «Бригам Янг Кугарс» и «Юта Эджис» на стадионе Техасского университета в Арлингтоне