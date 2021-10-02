Картинки дня: 2 октября 2021 года, суббота

В Грузии проходят выборы членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов
Фестиваль воздушных шаров в иорданской пустыне Вади-Рам, которую еще называют «Лунной долиной»
Мемориал памяти жертв Covid-19 в Вашингтоне. Каждый умерший (а их почти 700 тыс.) отмечен белым флагом
Акция бразильской организации «Рио-де-Пас» на пляже Копакабана в память о 500 тыс. умерших от Covid-19
Организатор переворота в Гвинее полковник Мамади Думбуя принял присягу как временный президент. На фото - с женой и мамой
Банковский квартал во Франкфурт-на-Майне
Показ Valentino на Неделе моды в Париже
На Гавайях продолжается извержение самого активного в мире вулкана Килауэа
Матч по американскому футболу между «Бригам Янг Кугарс» и «Юта Эджис» на стадионе Техасского университета в Арлингтоне