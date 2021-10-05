Картинки дня: 5 октября 2021 года, вторник

Экипаж МКС в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова перед пресс-конференцией, посвященной будущему старту на орбиту.
Участники пикета против коррупции и власти олигархов в Индонезии.
В Малайзии вновь открылись классы начальных школ, закрытые в свое время из-за пандемии.
Новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида.
В Джакарте создали коридор из тысяч выловленных в местных реках бутылок, пытаясь обратить внимание населения на проблему загрязнения пластиком.
В Южной Калифорнии из-за утечки на месторождении в море вылилось более 500 тысяч литров нефти.
Модель на показе новой коллекции Givenchy в Париже.
Абасгаджи Магомедов принес России первое золото чемпионата мира по вольной борьбе, победив в весовой категории до 61 кг.
Среди участников Лондонского марафона традиционно попадались и бегуны в неординарной спортивной форме.