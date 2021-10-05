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5 октября 2021 9:12

Картинки дня: 5 октября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Экипаж МКС в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова перед пресс-конференцией, посвященной будущему старту на орбиту.

Экипаж МКС в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова перед пресс-конференцией, посвященной будущему старту на орбиту.

Участники пикета против коррупции и власти олигархов в Индонезии.

Участники пикета против коррупции и власти олигархов в Индонезии.

В Малайзии вновь открылись классы начальных школ, закрытые в свое время из-за пандемии.

В Малайзии вновь открылись классы начальных школ, закрытые в свое время из-за пандемии.

Новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида.

Новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида.

В Джакарте создали коридор из тысяч выловленных в местных реках бутылок, пытаясь обратить внимание населения на проблему загрязнения пластиком.

В Джакарте создали коридор из тысяч выловленных в местных реках бутылок, пытаясь обратить внимание населения на проблему загрязнения пластиком.

В Южной Калифорнии из-за утечки на месторождении в море вылилось более 500 тысяч литров нефти.

В Южной Калифорнии из-за утечки на месторождении в море вылилось более 500 тысяч литров нефти.

Модель на показе новой коллекции Givenchy в Париже.

Модель на показе новой коллекции Givenchy в Париже.

Абасгаджи Магомедов принес России первое золото чемпионата мира по вольной борьбе, победив в весовой категории до 61 кг.

Абасгаджи Магомедов принес России первое золото чемпионата мира по вольной борьбе, победив в весовой категории до 61 кг.

Среди участников Лондонского марафона традиционно попадались и бегуны в неординарной спортивной форме.

Среди участников Лондонского марафона традиционно попадались и бегуны в неординарной спортивной форме.