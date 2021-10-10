Картинки дня: 10 октября 2021 года, воскресенье

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе
Женщина любуется закатом на западном побережье Франции
Туманное утро в Лондоне
В Ливии отметили День полиции
В центре Рима полиция применила водометы и слезоточивый газ против манифестантов, которые в субботу протестовали против использования электронных COVID-сертификатов
Золотая осень в Москве
Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США)
На испанском острове Пальма усилилось извержение вулкана из-за обрушения кратера
В городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 21 парашютист и двое членов экипажа