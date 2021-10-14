Картинки дня: 14 октября 2021 года, четверг

Президент Владимир Путин принял участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве
Потоки лавы от вулкана на острове Пальма разрушили уже почти 1,5 тысячи зданий
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19
Корабль New Shepard компании Blue Origin завершил второй суборбитальный полет. На его борту был актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь»
Ураган "Памела" обрушился на Мексику
На севере Косова вновь вспыхнули беспорядки, в ходе которых пострадали десятки местных сербов
Встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана прошла в Москве
Природный пожар Alisal Fire бушует в Калифорнии
Открылся не работавший более года из-за пандемии COVID-19 международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали