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14 октября 2021 13:00

Картинки дня: 14 октября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Президент Владимир Путин принял участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве

Президент Владимир Путин принял участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве

Потоки лавы от вулкана на острове Пальма разрушили уже почти 1,5 тысячи зданий

Потоки лавы от вулкана на острове Пальма разрушили уже почти 1,5 тысячи зданий

Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19

Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19

Корабль New Shepard компании Blue Origin завершил второй суборбитальный полет. На его борту был актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь»

Корабль New Shepard компании Blue Origin завершил второй суборбитальный полет. На его борту был актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь»

Ураган "Памела" обрушился на Мексику

Ураган "Памела" обрушился на Мексику

На севере Косова вновь вспыхнули беспорядки, в ходе которых пострадали десятки местных сербов

На севере Косова вновь вспыхнули беспорядки, в ходе которых пострадали десятки местных сербов

Встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана прошла в Москве

Встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана прошла в Москве

Природный пожар Alisal Fire бушует в Калифорнии

Природный пожар Alisal Fire бушует в Калифорнии

Открылся не работавший более года из-за пандемии COVID-19 международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали

Открылся не работавший более года из-за пандемии COVID-19 международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали