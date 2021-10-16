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16 октября 2021 17:44

Картинки дня: 16 октября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Церковь в шотландском городе Питлохри

Церковь в шотландском городе Питлохри

В Лондоне на аукцион выставили микроскоп, который принадлежал Чарльзу Дарвину

В Лондоне на аукцион выставили микроскоп, который принадлежал Чарльзу Дарвину

Человек в костюме клоуна пугает прохожих в Нью-Йорке

Человек в костюме клоуна пугает прохожих в Нью-Йорке

NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера

NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера

Гонка в «Громовой долине», штат Теннесси, США

Гонка в «Громовой долине», штат Теннесси, США

В университете Гонконга решили демонтировать памятник жертвам протестов на площади Тяньаньмэнь

В университете Гонконга решили демонтировать памятник жертвам протестов на площади Тяньаньмэнь

Сотрудники Boeing протестуют против введения обязательной вакцины

Сотрудники Boeing протестуют против введения обязательной вакцины

Джо Байден посетил Капитолийский центр развития ребенка в Хартфорде, штат Коннектикут

Джо Байден посетил Капитолийский центр развития ребенка в Хартфорде, штат Коннектикут

Баскетбольный поединок между «Чикаго Скай» и «Финикс Меркьюри» в рамках финала WNBA

Баскетбольный поединок между «Чикаго Скай» и «Финикс Меркьюри» в рамках финала WNBA