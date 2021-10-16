Картинки дня: 16 октября 2021 года, суббота

Церковь в шотландском городе Питлохри
В Лондоне на аукцион выставили микроскоп, который принадлежал Чарльзу Дарвину
Человек в костюме клоуна пугает прохожих в Нью-Йорке
NASA запустило исследовательский зонд Lucy к троянским астероидам Юпитера
Гонка в «Громовой долине», штат Теннесси, США
В университете Гонконга решили демонтировать памятник жертвам протестов на площади Тяньаньмэнь
Сотрудники Boeing протестуют против введения обязательной вакцины
Джо Байден посетил Капитолийский центр развития ребенка в Хартфорде, штат Коннектикут
Баскетбольный поединок между «Чикаго Скай» и «Финикс Меркьюри» в рамках финала WNBA