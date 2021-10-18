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18 октября 2021 9:01

Картинки дня: 18 октября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Палестинке Джихад Бутто идет 86-й год, много лет назад она не закончила школу, а сейчас готовится получить степень бакалавра по теологии.

Палестинке Джихад Бутто идет 86-й год, много лет назад она не закончила школу, а сейчас готовится получить степень бакалавра по теологии.

Футболисты наблюдают, как зрителю на трибунах оказывают помощь медиков во время матча чемпионата Англии "Ньюкасл - Тоттенхэм".

Футболисты наблюдают, как зрителю на трибунах оказывают помощь медиков во время матча чемпионата Англии "Ньюкасл - Тоттенхэм".

В Лондоне прошел вынесенный матч НФЛ - главной лиги Американского футбола.

В Лондоне прошел вынесенный матч НФЛ - главной лиги Американского футбола.

Соревнования по национальной борьбе на окраинах Кабула, Афганистан.

Соревнования по национальной борьбе на окраинах Кабула, Афганистан.

Участники парижского марафона проносятся мимо Луксорского обелиска на Площади согласия.

Участники парижского марафона проносятся мимо Луксорского обелиска на Площади согласия.

В Греции прошла первая репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня Зимних игр 2022 года.

В Греции прошла первая репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня Зимних игр 2022 года.

Актриса Юлия Пересильд после возвращения с орбиты в составе киноэкипажа.

Актриса Юлия Пересильд после возвращения с орбиты в составе киноэкипажа.

В Донецке открыли площадь имени погибшего Героя ДНР Арсения Павлова ("Моторолы").

В Донецке открыли площадь имени погибшего Героя ДНР Арсения Павлова ("Моторолы").