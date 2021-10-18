Картинки дня: 18 октября 2021 года, понедельник

Палестинке Джихад Бутто идет 86-й год, много лет назад она не закончила школу, а сейчас готовится получить степень бакалавра по теологии.
Футболисты наблюдают, как зрителю на трибунах оказывают помощь медиков во время матча чемпионата Англии "Ньюкасл - Тоттенхэм".
В Лондоне прошел вынесенный матч НФЛ - главной лиги Американского футбола.
Соревнования по национальной борьбе на окраинах Кабула, Афганистан.
Участники парижского марафона проносятся мимо Луксорского обелиска на Площади согласия.
В Греции прошла первая репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня Зимних игр 2022 года.
Актриса Юлия Пересильд после возвращения с орбиты в составе киноэкипажа.
В Донецке открыли площадь имени погибшего Героя ДНР Арсения Павлова ("Моторолы").