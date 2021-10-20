Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
20 октября 2021 8:19

Картинки дня: 20 октября 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
Специалисты не спешат давать прогнозы о сроках завершения извержения вулкана на испанском острове Пальма, которое началось около месяца назад.

Специалисты не спешат давать прогнозы о сроках завершения извержения вулкана на испанском острове Пальма, которое началось около месяца назад.

В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня будущих Зимних игр в Пекине.

В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня будущих Зимних игр в Пекине.

Специалисты изучают рекордные темпы таяния одного из ледников в австрийских Альпах.

Специалисты изучают рекордные темпы таяния одного из ледников в австрийских Альпах.

В Москве прошла пресс-конференция космического киноэкипажа, вернувшегося с МКС.

В Москве прошла пресс-конференция космического киноэкипажа, вернувшегося с МКС.

Антиковидные мероприятия в часовне Ленинградского вокзала в Москве.

Антиковидные мероприятия в часовне Ленинградского вокзала в Москве.

Министр обороны США Ллойд Остин у мемориала Памяти защитникам Украины в Киеве.

Министр обороны США Ллойд Остин у мемориала Памяти защитникам Украины в Киеве.

Уличные беспорядке во время антиправительственных выступлений студентов в Сантьяго,Чили.

Уличные беспорядке во время антиправительственных выступлений студентов в Сантьяго,Чили.

Актриса Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.

Актриса Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.

Мальчик заснул на руле велосипеда во время передвижения по улицам Кабула, Афганистан.

Мальчик заснул на руле велосипеда во время передвижения по улицам Кабула, Афганистан.