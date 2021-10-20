Картинки дня: 20 октября 2021 года, среда

Специалисты не спешат давать прогнозы о сроках завершения извержения вулкана на испанском острове Пальма, которое началось около месяца назад.
В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня будущих Зимних игр в Пекине.
Специалисты изучают рекордные темпы таяния одного из ледников в австрийских Альпах.
В Москве прошла пресс-конференция космического киноэкипажа, вернувшегося с МКС.
Антиковидные мероприятия в часовне Ленинградского вокзала в Москве.
Министр обороны США Ллойд Остин у мемориала Памяти защитникам Украины в Киеве.
Уличные беспорядке во время антиправительственных выступлений студентов в Сантьяго,Чили.
Актриса Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.
Мальчик заснул на руле велосипеда во время передвижения по улицам Кабула, Афганистан.