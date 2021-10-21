Картинки дня: 21 октября 2021 года, четверг

Игрок английского футбольного клуба "Лестер" Патсон Дака смог четыре раза забить гол в ворота "Спартака" во время игры Лиги Европы УЕФА в Москве.
Члены делегации движения Талибан (запрещено в РФ) во время международных переговоров по афганскому вопросу в Москве.
Ритуальные танцы коренных жителей бассейна Амазонии во время церемонии похорон одного из видных вождей местного племени.
Тысячи сердец в память о жертвах ковида оставляют жители Лондона на одной из стен британской столицы.
Мальчик решил дотронуться до папы римского Франциска I во время аудиенции в Ватикане.
Телевидение КНДР сообщило об успешном испытательном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.
Мусульманка возносит молитву во время празднования Дня рождения Пророка, Шринагар, Индия.
Анжелина Джоли на премьере голливудского блокбастера "Вечные" в Лос-Анджелесе.
В Сантьяго прошла манифестация в честь второй годовщины начала волны студенческих протестов, завершившаяся беспорядками.