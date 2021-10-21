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21 октября 2021 8:14

Картинки дня: 21 октября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Игрок английского футбольного клуба "Лестер" Патсон Дака смог четыре раза забить гол в ворота "Спартака" во время игры Лиги Европы УЕФА в Москве.

Игрок английского футбольного клуба "Лестер" Патсон Дака смог четыре раза забить гол в ворота "Спартака" во время игры Лиги Европы УЕФА в Москве.

Члены делегации движения Талибан (запрещено в РФ) во время международных переговоров по афганскому вопросу в Москве.

Члены делегации движения Талибан (запрещено в РФ) во время международных переговоров по афганскому вопросу в Москве.

Ритуальные танцы коренных жителей бассейна Амазонии во время церемонии похорон одного из видных вождей местного племени.

Ритуальные танцы коренных жителей бассейна Амазонии во время церемонии похорон одного из видных вождей местного племени.

Тысячи сердец в память о жертвах ковида оставляют жители Лондона на одной из стен британской столицы.

Тысячи сердец в память о жертвах ковида оставляют жители Лондона на одной из стен британской столицы.

Мальчик решил дотронуться до папы римского Франциска I во время аудиенции в Ватикане.

Мальчик решил дотронуться до папы римского Франциска I во время аудиенции в Ватикане.

Телевидение КНДР сообщило об успешном испытательном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

Телевидение КНДР сообщило об успешном испытательном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

Мусульманка возносит молитву во время празднования Дня рождения Пророка, Шринагар, Индия.

Мусульманка возносит молитву во время празднования Дня рождения Пророка, Шринагар, Индия.

Анжелина Джоли на премьере голливудского блокбастера "Вечные" в Лос-Анджелесе.

Анжелина Джоли на премьере голливудского блокбастера "Вечные" в Лос-Анджелесе.

В Сантьяго прошла манифестация в честь второй годовщины начала волны студенческих протестов, завершившаяся беспорядками.

В Сантьяго прошла манифестация в честь второй годовщины начала волны студенческих протестов, завершившаяся беспорядками.