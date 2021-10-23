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23 октября 2021 13:36

Картинки дня: 23 октября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Постетиели зоопарка мексиканского города Монтеррей кормят жирафа

Постетиели зоопарка мексиканского города Монтеррей кормят жирафа

Америка готовится к празднику Хэллоуин

Америка готовится к празднику Хэллоуин

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе

В швейцарском Берне прошла акция экоактивистов

В швейцарском Берне прошла акция экоактивистов

Такси в афганской столице Кабуле

Такси в афганской столице Кабуле

Шторм "Хендрик" обрушился на Данию

Шторм "Хендрик" обрушился на Данию

В Британии скворцы сбиваются в огромные стаи перед отправкой на зимовку

В Британии скворцы сбиваются в огромные стаи перед отправкой на зимовку

Новую эвакуацию объявили на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан. Под угрозой оказались жители сразу нескольких районов, к которым приближаются потоки раскаленной лавы

Новую эвакуацию объявили на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан. Под угрозой оказались жители сразу нескольких районов, к которым приближаются потоки раскаленной лавы

Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане