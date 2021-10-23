Картинки дня: 23 октября 2021 года, суббота

Постетиели зоопарка мексиканского города Монтеррей кормят жирафа
Америка готовится к празднику Хэллоуин
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В швейцарском Берне прошла акция экоактивистов
Такси в афганской столице Кабуле
Шторм "Хендрик" обрушился на Данию
В Британии скворцы сбиваются в огромные стаи перед отправкой на зимовку
Новую эвакуацию объявили на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан. Под угрозой оказались жители сразу нескольких районов, к которым приближаются потоки раскаленной лавы
Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане