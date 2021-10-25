Картинки дня: 25 октября 2021 года, понедельник

Актриса Анджелина Джоли на 16-м Международном кинофестивале в Риме представила фильм со своим участием "Вечные"
Россиянка Александра Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в США
В Мадриде прошёл традиционный марш овец. Стада ежегодно проходят по маршруту, по которому еще 600 лет назад вели скот с севера на юг королевские пастухи. Но если раньше тут были деревни, то теперь путь проходит через самый центр столицы
Сильный шторм обрушился на Калифорнию
В Лондоне прошел фестиваль любителей комиксов и компьютерных игр Comic Con
Осень в Дании
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл Марина Чилича в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Акции протеста продолжаются на Гаити, где 16 октября похитили 17 христианских миссионеров из США и членов семей
В Узбекистане прошли выборы президента. Явка превысила 80%