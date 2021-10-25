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25 октября 2021 11:46

Картинки дня: 25 октября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Актриса Анджелина Джоли на 16-м Международном кинофестивале в Риме представила фильм со своим участием "Вечные"

Актриса Анджелина Джоли на 16-м Международном кинофестивале в Риме представила фильм со своим участием "Вечные"

Россиянка Александра Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

Россиянка Александра Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

В Мадриде прошёл традиционный марш овец. Стада ежегодно проходят по маршруту, по которому еще 600 лет назад вели скот с севера на юг королевские пастухи. Но если раньше тут были деревни, то теперь путь проходит через самый центр столицы

В Мадриде прошёл традиционный марш овец. Стада ежегодно проходят по маршруту, по которому еще 600 лет назад вели скот с севера на юг королевские пастухи. Но если раньше тут были деревни, то теперь путь проходит через самый центр столицы

Сильный шторм обрушился на Калифорнию

Сильный шторм обрушился на Калифорнию

В Лондоне прошел фестиваль любителей комиксов и компьютерных игр Comic Con

В Лондоне прошел фестиваль любителей комиксов и компьютерных игр Comic Con

Осень в Дании

Осень в Дании

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл Марина Чилича в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл Марина Чилича в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Акции протеста продолжаются на Гаити, где 16 октября похитили 17 христианских миссионеров из США и членов семей

Акции протеста продолжаются на Гаити, где 16 октября похитили 17 христианских миссионеров из США и членов семей

В Узбекистане прошли выборы президента. Явка превысила 80%

В Узбекистане прошли выборы президента. Явка превысила 80%