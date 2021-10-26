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26 октября 2021 12:12

Картинки дня: 26 октября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Закат над Москвой

Закат над Москвой

Ураган "Рик" обрушился на Мексику

Ураган "Рик" обрушился на Мексику

Кукла из южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выставлена в Олимпийском парке в Сеуле

Кукла из южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выставлена в Олимпийском парке в Сеуле

Акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 для городских служащих прошла в Нью-Йорке

Акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 для городских служащих прошла в Нью-Йорке

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, вулкан Кумбре-Вьеха снова обрушил часть своего конуса и создал новый поток лавы

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, вулкан Кумбре-Вьеха снова обрушил часть своего конуса и создал новый поток лавы

После попытки государственного переворота в Судане столица этой страны частично парализована, наблюдаются беспорядки

После попытки государственного переворота в Судане столица этой страны частично парализована, наблюдаются беспорядки

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Норвегию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Норвегию

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1106 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1106 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии

Осень в Британии

Осень в Британии