Картинки дня: 26 октября 2021 года, вторник

Закат над Москвой
Ураган "Рик" обрушился на Мексику
Кукла из южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выставлена в Олимпийском парке в Сеуле
Акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 для городских служащих прошла в Нью-Йорке
На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, вулкан Кумбре-Вьеха снова обрушил часть своего конуса и создал новый поток лавы
После попытки государственного переворота в Судане столица этой страны частично парализована, наблюдаются беспорядки
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Норвегию
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1106 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии
Осень в Британии