26 октября 2021 23:29

Живые модели в гробах, урны в цветочек и новинки посмертного макияжа: что показали на выставке "Некрополь 2021"

В Москве на Краснопресненской набережной открылась 29-я международная форум-выставка “НЕКРОПОЛЬ-TANEXPO 2021”. Она объединила в себе два ведущих мировых мероприятия, посвященных теме похорон: проект итальянской выставки TANEXPO и российской выставки НЕКРОПОЛЬ. В рамках выставки ее участники показали, что тема смерти не должна быть табуированной. На форуме прошли круглые столы по важным вопросам, в том числе, на тему отраслевого законодательства. А творческая часть отличилась экстравагантным видением того, какими могут быть похороны. В первый день мероприятия состоялся шоу-показ творческих костюмов по авторскому проекту Микаэля Мшецян “Лик ангела”. Модели не дефилировали по подиуму, а лежали в гробах, которые проносили мимо гостей. Девушкам приходилось притворяться усопшими и провести мероприятие с закрытыми глазами. В роли их могильщиков выступили молодые парни в деловых костюмах . Также на выставке прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по специальности “бальзамировщик”, демонстрация профессионального захоронения урны с прахом, перфоманс коллекции венков для траурной флористики и другие не менее интересные мероприятия. На выставке побывал фотокор «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин.