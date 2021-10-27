Картинки дня: 27 октября 2021 года, среда

В ожидании Хэллоуина. Снимок сделан в США, штат Иллинойс
Сильные ливни затопили Нью-Йорк
Новый караван из трёх тысяч мигрантов организованным маршем направляется к мексиканской столице. В основном это выходцы из Гаити, Гватемалы и Гондураса. Люди преодолевают сотни километров, чтобы спастись от безработицы и бедности у себя на родине
Канцлер Германии Ангела Меркель получила свидетельство об освобождении от должности
Завтра в Москве начинаются нерабочие выходные. А сегодня улицы города живут в обычном ритме
Японская принцесса Мако после свадьбы с однокурсником Кей Комуро покинула родовое поместье. В домовую книгу императорского дворца внесут запись о том, что она официально стала Мако Комуро и вышла из состава императорской семьи
Уровень земли на острове Пальма, где извергается вулкан, поднялся за последние сутки более чем на 10 сантиметров
Бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген выступила перед членами британского парламента со своими разоблачениями политики компании. Из Лондона она отправится в турне по Европе, встретится с депутатами Европартамента
Грузовик упал с пирса в море в Дании