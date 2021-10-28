Картинки дня: 28 октября 2021 года, четверг

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом». Благодаря этому голу российский нападающий вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов
Золотая осень во Франции
Магазин, посвященный творчеству британского музыканта Дэвида Боуи, открылся в Нью-Йорке
Премьера фильма с Сальмой Хайек в главной роли "Вечные" в Лондоне
Международная выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь 2021" проходит в столичном Экспоцентре
На Сицилии затопило город Катания. В городе закрыты магазины и школы, парализовано движение транспорта, многие районы обесточены
Несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран
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Тайланд готовится с 1 ноября возобновить прерванное из-за коронавируса авиасообщение