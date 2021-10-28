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28 октября 2021 12:49

Картинки дня: 28 октября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом». Благодаря этому голу российский нападающий вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом». Благодаря этому голу российский нападающий вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов

Золотая осень во Франции

Золотая осень во Франции

Магазин, посвященный творчеству британского музыканта Дэвида Боуи, открылся в Нью-Йорке

Магазин, посвященный творчеству британского музыканта Дэвида Боуи, открылся в Нью-Йорке

Премьера фильма с Сальмой Хайек в главной роли "Вечные" в Лондоне

Премьера фильма с Сальмой Хайек в главной роли "Вечные" в Лондоне

Международная выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь 2021" проходит в столичном Экспоцентре

Международная выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь 2021" проходит в столичном Экспоцентре

На Сицилии затопило город Катания. В городе закрыты магазины и школы, парализовано движение транспорта, многие районы обесточены

На Сицилии затопило город Катания. В городе закрыты магазины и школы, парализовано движение транспорта, многие районы обесточены

Несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран

Несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран

В зоопарке Гаваны подрастают тигрята

В зоопарке Гаваны подрастают тигрята

Тайланд готовится с 1 ноября возобновить прерванное из-за коронавируса авиасообщение

Тайланд готовится с 1 ноября возобновить прерванное из-за коронавируса авиасообщение