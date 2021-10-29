Картинки дня: 29 октября 2021 года, пятница

В зоопарке в Нидерландах родился малыш носорога
Америка готовится к празднику Хэллоуина
У Королевского суда в Лондоне проходит акция протеста сторонников Ассанжа. Там рассматривается апелляция по выдаче журналиста США
В последнее время на острове Пальма, где 19 сентября началось извержение вулкана, вновь усилилась сейсмологическая активность. Были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,9 баллов
Женская сборная России по футболу сыграет с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии в квартете С на групповом этапе чемпионата Европы 2022 года. Жеребьевка турнира состоялась в Манчестере
В Москве официально начались нерабочие дни. Длинные выходные начались на 2 дня раньше, чем планировалось изначально. Это связано с увеличением роста заболеваемости COVID-19
Национальный праздник "День Охи" отмечают в Греции. Он посвящен памяти тех, кто боролся с фашизмом и оккупантами
Итальянский остров Сицилию накрыло сильное наводнение. Причиной стали проливные дожди, сопровождавшиеся порывами ветра со скоростью до 100 км/час
Facebook объявил о смене названия на Meta. Компания хочет ассоциироваться со своим новым продуктом — метавселенной, в которой пользователи смогут общаться в виртуальной реальности