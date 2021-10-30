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30 октября 2021 19:27

Картинки дня: 30 октября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Пожар в Бруклинском районе Нью-Йорка.

Пожар в Бруклинском районе Нью-Йорка.

Цветок на острове Ла-Пальма, покрытый вулканическим пеплом.

Цветок на острове Ла-Пальма, покрытый вулканическим пеплом.

Два 5-дневных детеныша африканского белого льва (самец и самка) отдыхают в заповеднике La Pequena Africa («Маленькая Африка») в Испании.

Два 5-дневных детеныша африканского белого льва (самец и самка) отдыхают в заповеднике La Pequena Africa («Маленькая Африка») в Испании.

От сердечного приступа умер известный индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар. Ему было 46 лет

От сердечного приступа умер известный индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар. Ему было 46 лет

Винтажный школьный автобус припаркован у церкви в Колдуэлле, штат Айдахо, США.

Винтажный школьный автобус припаркован у церкви в Колдуэлле, штат Айдахо, США.

Гонка NHRA на автодроме в Лас-Вегасе.

Гонка NHRA на автодроме в Лас-Вегасе.

В возрасте 88 лет умер установивший дипотношения с СССР президент Южной Кореи Ро Дэ У.

В возрасте 88 лет умер установивший дипотношения с СССР президент Южной Кореи Ро Дэ У.

Кукурузное поле в Старе, штат Айдахо, США.

Кукурузное поле в Старе, штат Айдахо, США.

В честь Хэллоуина жители Сеула нарядились в костюмы персонажей сериала «Игра в кальмара».

В честь Хэллоуина жители Сеула нарядились в костюмы персонажей сериала «Игра в кальмара».