Картинки дня: 30 октября 2021 года, суббота

Пожар в Бруклинском районе Нью-Йорка.
Цветок на острове Ла-Пальма, покрытый вулканическим пеплом.
Два 5-дневных детеныша африканского белого льва (самец и самка) отдыхают в заповеднике La Pequena Africa («Маленькая Африка») в Испании.
От сердечного приступа умер известный индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар. Ему было 46 лет
Винтажный школьный автобус припаркован у церкви в Колдуэлле, штат Айдахо, США.
Гонка NHRA на автодроме в Лас-Вегасе.
В возрасте 88 лет умер установивший дипотношения с СССР президент Южной Кореи Ро Дэ У.
Кукурузное поле в Старе, штат Айдахо, США.
В честь Хэллоуина жители Сеула нарядились в костюмы персонажей сериала «Игра в кальмара».