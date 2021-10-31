Картинки дня: 31 октября 2021 года, воскресенье

Костюмированная вечеринка для собак в честь Хэллоиуна в Пекине.
В Токио избиратели изучают плакаты кандидатов в нижнюю палату парламента Японии.
Чемпионат мира по родео среди женщин в Лас-Вегасе.
Последствия засухи на юго-востоке Турции.
На берегу Мертвого моря в районе города Эйн-Геди появились новые карстовые воронки.
Поклонники скончавшегося в возрасте 46 лет от сердечного приступа индийского актера Пунита Раджкумара провожают его в последний путь.
В перуанском городе Эспинар семья приводит в порядок могилу перед Днем мертвых - праздником, посвященном памяти скончавшихся близких.
Президент Италии Серджо Маттарелла приветствует принца Уэльского, прибывшего на прием в Квиринальский дворец в Риме.
Мигранты в Мексике перемещаются в новый населенный пункт по трассе.