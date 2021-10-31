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31 октября 2021 18:06

Картинки дня: 31 октября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Костюмированная вечеринка для собак в честь Хэллоиуна в Пекине.

Костюмированная вечеринка для собак в честь Хэллоиуна в Пекине.

В Токио избиратели изучают плакаты кандидатов в нижнюю палату парламента Японии.

В Токио избиратели изучают плакаты кандидатов в нижнюю палату парламента Японии.

Чемпионат мира по родео среди женщин в Лас-Вегасе.

Чемпионат мира по родео среди женщин в Лас-Вегасе.

Последствия засухи на юго-востоке Турции.

Последствия засухи на юго-востоке Турции.

На берегу Мертвого моря в районе города Эйн-Геди появились новые карстовые воронки.

На берегу Мертвого моря в районе города Эйн-Геди появились новые карстовые воронки.

Поклонники скончавшегося в возрасте 46 лет от сердечного приступа индийского актера Пунита Раджкумара провожают его в последний путь.

Поклонники скончавшегося в возрасте 46 лет от сердечного приступа индийского актера Пунита Раджкумара провожают его в последний путь.

В перуанском городе Эспинар семья приводит в порядок могилу перед Днем мертвых - праздником, посвященном памяти скончавшихся близких.

В перуанском городе Эспинар семья приводит в порядок могилу перед Днем мертвых - праздником, посвященном памяти скончавшихся близких.

Президент Италии Серджо Маттарелла приветствует принца Уэльского, прибывшего на прием в Квиринальский дворец в Риме.

Президент Италии Серджо Маттарелла приветствует принца Уэльского, прибывшего на прием в Квиринальский дворец в Риме.

Мигранты в Мексике перемещаются в новый населенный пункт по трассе.

Мигранты в Мексике перемещаются в новый населенный пункт по трассе.