Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
1 ноября 2021 8:27

Картинки дня: 1 ноября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Индийские болельщики поддерживают своих кумиров во время игры по крикету против новозеландцев.

Индийские болельщики поддерживают своих кумиров во время игры по крикету против новозеландцев.

Очередь в кабинет вакцинации в одном из торговых центров Киева.

Очередь в кабинет вакцинации в одном из торговых центров Киева.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки" в режиме онлайн.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки" в режиме онлайн.

Надпись "Нет Пекину 2022" на кроссовках баскетболиста во время игры НБА.

Надпись "Нет Пекину 2022" на кроссовках баскетболиста во время игры НБА.

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон во время фотосессии по окончанию саммита "G20" в Риме.

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон во время фотосессии по окончанию саммита "G20" в Риме.

В воскресенье в Японии прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента.

В воскресенье в Японии прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента.

Уличный рисунок с изображением Диего Марадоны в родной Аргентине. Накануне суперзвезде футбола исполнился бы 61 год.

Уличный рисунок с изображением Диего Марадоны в родной Аргентине. Накануне суперзвезде футбола исполнился бы 61 год.

Саммит "Большой двадцатки" в Риме не обошелся без ярких акций протеста экологических активистов.

Саммит "Большой двадцатки" в Риме не обошелся без ярких акций протеста экологических активистов.

Колоритный болельщик английского футбольного клуба "Манчестер Сити" у стадиона любимой команды.

Колоритный болельщик английского футбольного клуба "Манчестер Сити" у стадиона любимой команды.