Картинки дня: 1 ноября 2021 года, понедельник

Индийские болельщики поддерживают своих кумиров во время игры по крикету против новозеландцев.
Очередь в кабинет вакцинации в одном из торговых центров Киева.
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки" в режиме онлайн.
Надпись "Нет Пекину 2022" на кроссовках баскетболиста во время игры НБА.
Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон во время фотосессии по окончанию саммита "G20" в Риме.
В воскресенье в Японии прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента.
Уличный рисунок с изображением Диего Марадоны в родной Аргентине. Накануне суперзвезде футбола исполнился бы 61 год.
Саммит "Большой двадцатки" в Риме не обошелся без ярких акций протеста экологических активистов.
Колоритный болельщик английского футбольного клуба "Манчестер Сити" у стадиона любимой команды.