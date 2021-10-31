31 октября 2021 20:14

Голова кашалота и грозное эхо войны: что увидели ученые на необитаемых островах Курильской Гряды Уруп и Чёрные братья. Фоторепортаж

Русское географическое общество и Экспедиционный центр Министерства обороны провели очередную экспедицию на Курилах «Восточный бастион - Курильская гряда», которая на этот раз проходила на необитаемых островах Уруп и Чёрные братья. Вместе ученными и военными в ней работал и фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин. Это уже вторая экспедиция РГО. Первая проходила в 2019 году на острове Итуруп. Современное, комплексное исследование Курил не проводилось на островах со времён советской власти. И вот 30 ученных из ведущих институтов страны высадились на Курилах. Среди них археологи, вулканологи, гидрографы, зоологи, ботаники, орнитологи, почвоведы и биологи. Совместно с учеными работали поисковые и военные отряды, обеспечивающие помощь и безопасность экспедиции. Члены экспедиции обнаружили и вывезли полуторатонную голову кашалота, которая пополнит зоологический музей МГУ. Была найдена и уничтожена японская 100 килограммовая бомба времен Второй мировой войны, остатки японского истребителя Зеро и легкого танка. Ученые проделали большую научно-исследовательскую работу. Собранные материалы будут тщательно изучаться в научных центрах. Полученные результаты помогут в дальнейшей перспективе освоения островов, в развитии экономики, туризма и доступности для людей этого экзотического региона страны.